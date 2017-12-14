Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bingöl Valiliği, Bingöl’ün Karlıova ilçesi sınırlarında, bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla operasyon yapıldığı bildirdi. Açıklamada, “Operasyonda, 2 ayrı sığınak içerisinde 2 adet büyük tüp, 1 adet küçük tüp, muhtelif yaşam malzemesi, kıyafet ve ilaç ele geçirilmiştir" denildi. Valilik ayrıca, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini de aktardı.