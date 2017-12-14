Bingöl Valiliği, Bingöl’ün Karlıova ilçesi sınırlarında, bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla operasyon yapıldığı bildirdi. Açıklamada, “Operasyonda, 2 ayrı sığınak içerisinde 2 adet büyük tüp, 1 adet küçük tüp, muhtelif yaşam malzemesi, kıyafet ve ilaç ele geçirilmiştir" denildi. Valilik ayrıca, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini de aktardı.
Bingöl'de 2 sığınak daha ele geçirildi
14.12.2017 - 21:06 | Son Güncelleme: 14.12.2017 - 21:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl’ün Karlıova ilçesi kırsalında düzenlenen terör operasyonunda 2 sığınak, yaşam ve tıbbi malzemeler ele geçirildi.
Etiketler : bingöl,pkk,karlıova,sığınak,
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