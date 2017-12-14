Alınan bilgiye göre, ekipler takibe aldıkları bir aracı durdurarak arama yapması üzerine araçta 10 bin 200 captagon hap ele geçirildi. Araçta bulunan 5 Suriye uyruklu şahıs gözaltına alındı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şahsın evlerinde yapılan aramalarda, 30 bin 37 gr takoz esrar, 15 bin 80 gr esrar, 2 ekstazi hap, 48 zolam hap, 26 tramadol hap ele geçirildiği bildirildi. 5 Suriyeli şahsın bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.
Hatay'daki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
14.12.2017 - 21:16 | Son Güncelleme: 14.12.2017 - 21:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Reyhanlı ilçesinde Suriyeli bir şahsa ait araçta yapılan aramada 10 bin 200 captagon hap ele geçirildi.
Etiketler : hatay,uyuşturucu,operasyon,haberler,
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