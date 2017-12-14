Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, ekipler takibe aldıkları bir aracı durdurarak arama yapması üzerine araçta 10 bin 200 captagon hap ele geçirildi. Araçta bulunan 5 Suriye uyruklu şahıs gözaltına alındı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şahsın evlerinde yapılan aramalarda, 30 bin 37 gr takoz esrar, 15 bin 80 gr esrar, 2 ekstazi hap, 48 zolam hap, 26 tramadol hap ele geçirildiği bildirildi. 5 Suriyeli şahsın bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.