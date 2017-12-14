Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan FETÖ’ye bağlı derneklerde görevli ve örgütle iltisakı bulunan şahıslara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 6’sı sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 11’i hakkında adli kontrol kararı uygulanırken 1 kişi de serbest bırakıldı.