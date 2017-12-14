Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Aktekke Mahallesi Sarıkaya Sokak üzerinde ikamet eden Ahmet Çetintuna (41), işten eve döndüğünde annesini baygın halde yatar gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, baygın haldeki 71 yaşındaki Cemile Çetintuna’yı Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırdı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen Cemile Çetintuna, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emniyet güçleri, eve gelerek incelemelerde bulundu.

Öte yandan evin içerisinde soba borularının birbirinden ayılmış halde olduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.