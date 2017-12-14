Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçe Emniyet Amirliğince yapılan açıklamada “Yapılan istihbarat çalışmaları sonucu idaremiz dâhilinde bulunan ilçe otogarında durdurulan ve İzmir iline gitmekte olan H.S ve S.B.S isimli şahısların üzerlerinde yapılan üst aramalarında H.S’nin beline sarılı bir şekilde 1 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde olan metanfetamin isimli madde ele geçirilmiştir” denildi. İlçe Emniyet Amirliğine getirilen H.S ve S.B.S isimli 2 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra savcılığa sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.