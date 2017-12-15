Alınan bilgiye göre, Eflani ilçesinde karayolunda uygulama yapan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Kimlik kontrolü yapan ekipler, otomobildeki E.Y'nin İstanbul'daki bir cinayetin şüphelisi olduğunu tespit etti. "Kasten adam öldürme" suçundan aranan E.Y, gözaltına alınarak karakola götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından Karabük Adliyesine sevk edilen zanlı tutuklandı.
Karabük'te yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı
15.12.2017 - 00:22 | Son Güncelleme: 15.12.2017 - 00:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'daki bir cinayetin zanlısı olarak aranan kişi Karabük'te yakalandı.
Etiketler : karabük,haberler,cinayet zanlısı,
527614 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/527614.aspx
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