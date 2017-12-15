Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Eflani ilçesinde karayolunda uygulama yapan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Kimlik kontrolü yapan ekipler, otomobildeki E.Y'nin İstanbul'daki bir cinayetin şüphelisi olduğunu tespit etti. "Kasten adam öldürme" suçundan aranan E.Y, gözaltına alınarak karakola götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından Karabük Adliyesine sevk edilen zanlı tutuklandı.