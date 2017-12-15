15 Temmuz Şehitler Köprüsünde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde zincirleme kaza!
15.12.2017 - 00:44 | Son Güncelleme: 15.12.2017 - 00:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapatılırken yoğunluk yaşanıyor. Kazaya müdahale edilirken yaralıların olduğu öğrenildi.
Etiketler : 15 temmuz köprüsü,trafik kazası,
527615 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/527615.aspx
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