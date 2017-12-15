Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Gaziantep Otobüs Terminali'nde yakınlarının asker uğurlama töreninin ardından evlerine gitmek üzere yola çıkan Aydın Diken'in (39) kullandığı 27 ARD 22 plakalı hafif ticari araç, merkez Şehitkamil ilçesi Bahattin Nakipoğlu Caddesi'nde Cuma Keklik yönetimindeki 27 J 3414 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerden Aydın Diken ile aynı araçta bulunan 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki bazı hastanelere kaldırıldı. Şehitkamil Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan sürücü Diken, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.