Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırma aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 30 ülkeyi kapsıyor. 7 kategoride 35 farklı göstergenin incelendiği araştırmaya katılan ülkeler, dünya genelindeki 1,8 milyar kişilik genç nüfusun yüzde 70’ine ev sahipliği yapıyor. Türkiye genel toplamda en üst sıralarda yer almasa da, Türk gençleri iyimserlikleriyle listenin zirvesine yaklaşıyor. Türk gençlerinin en çok ön plana çıktığı noktalardan biri iletişim alanında katettikleri aşama. Endekse göre Türk gençlerinin yüzde 78’i düzenli olarak internete bağlandığını söylüyor ve yüzde 56’sı evde internet erişimi olan bir bilgisayara sahip olduğunu bildiriyor.

YÜZDE 71

Türk gençlerinin yüzde 71’i hayat standartlarının ebeveynlerininkinden daha iyi olacağı görüşünde. Bu alanda dünya ortalaması yalnızca yüzde 59.