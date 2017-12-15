Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye olay, Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli ailenin yaşadığı kata sokağa beyaz bir araçla giren 2 şüpheli Molotof kokteyl attı. Sokakta da iki Molotof bırakan şüpheliler geldikleri araca atlayarak kaçtı. Balkona ve pencereye isabet eden Molotoflar yangına sebep olunca Suriyeli aile uyandı. Balkonlarında başlayan yangına ilk müdahaleyi aile fertleri yaparken durumu 155 ve 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken, çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Suriyeli ailenin yaşadığı katta ve balkonun altında bulunan bir kamyonette zarar meydana geldi.

Polis, Molotof kokteyl atan iki saldırganı bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı.