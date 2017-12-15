Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, yer yer sisli ve puslu 12

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 16

İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu, iç kesimleri yer yer puslu ve sisli, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı 19

Adana: Parçalı ve az bulutlu 20

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer pus ve sisli 19

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 19

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16

Erzurum: Parçalı bulutlu, yer yer sisli ve puslu 3

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 14