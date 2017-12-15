Ankara güne sisli havanın etkisiyle uyandı. Keçiören’den Mamak’a, Çankaya’dan Altındağ’a kadar şehrin pek çok yerinde etkili olan sis nedeniyle bazı yollarda görüş mesafesi 50 metreye kadar indi. Sis bulutunun altında kalan şehirde binalar da gözden kayboldu. Hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye kadar düşerken, yollarda gizli buzlanma meydana geldi.
Ankara’da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi
15.12.2017 - 09:12 | Son Güncelleme: 15.12.2017 - 09:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara’da etkili olan yoğun sis ve yollarda oluşan buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı caddelerde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
Etiketler : Ankara,sis,
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