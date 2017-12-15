Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminalinde B.D.'yi askere uğurlayan Aydın Diken'in (39) kullandığı 27 ARD 22 plakalı araç, evine dönerken Şehitkamil ilçesi Bahattin Nakipoğlu Caddesi'nde Cuma K. yönetimindeki 27 J 3414 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerden Aydın Diken ile aynı araçta bulunan 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki bazı hastanelere kaldırıldı. Şehitkamil Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan sürücü Diken, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 