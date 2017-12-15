Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminalinde B.D.'yi askere uğurlayan Aydın Diken'in (39) kullandığı 27 ARD 22 plakalı araç, evine dönerken Şehitkamil ilçesi Bahattin Nakipoğlu Caddesi'nde Cuma K. yönetimindeki 27 J 3414 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerden Aydın Diken ile aynı araçta bulunan 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki bazı hastanelere kaldırıldı. Şehitkamil Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan sürücü Diken, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.