Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 yılının bitimine günler kala, yılın en çok izlenen filmleri belli oldu. Peki En Çok Hangi Film İzlendi? 2017 yılında vizyona giren ve sinemada en çok izlenen ilk on yapımın yüzde 70’ini yerli filmler oluşturdu. Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, Türkiye’nin 2017 yılı sinema karnesini inceledi. Ajans

Press’in Box Office Türkiye’den edindiği bilgilere göre, yılın en çok izlenen filmi Şahan Gökbakar’ın serinin son filmi olan 'Recep İvedik 5' oldu. Şubat ayında vizyona giren film, 7 milyon 437 bin 50 kişi tarafından izlenerek 2017 yılının en çok izlenen yapımı olurken, aynı zamanda tüm zamanların en çok izlenen filmi olmayı başardı.

Türkiye’nin 2018 Oscar Aday Adayı olan ve Ekim ayı sonunda vizyona giren “Ayla” filmi, 4 milyon 615 bin 608 izleyici rakamına ulaşarak 2017 yılının en çok izlenen ikinci filmi oldu. Ocak ayında vizyona giren, Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in başrollerini paylaştığı “Çalgı Çengi İkimiz”, 2 milyon 798 bin 16 seyirci rakamıyla yılın en çok izlenen üçüncü filmi oldu.

‘Hızlı ve Öfkeli 8’, 2 milyon 656 bin 286 kişiyle dördüncü, 1 milyon 810 bin 581 kişi tarafından izlenen Yol Arkadaşım beşinci, 1 milyon 810 bin 568 kişiyle “Olanlar Oldu” altıncı, Aralık ayında vizyona giren ve hala vizyonda olan ‘Aile Arasında’, şimdiden 1 milyon 547 bin 194 rakamına ulaşarak yedinci, ‘Karayip Korsanları Salazar’ın İntikamı’ 1 milyon 529 bin 857 izleyiciyle sekizinci, 1 milyon 337 bin 112 izleyiciyle ‘Moana’ dokuzuncu, 1 milyon 114 bin 318 izleyiciyle ‘Kolonya Cumhuriyeti’ 2017 yılının en çok izlenen onuncu filmi oldu.

Ajans Press ve ITS Medya’nın gerçekleştirdiği medya analizine göre, sinemayla ilgili yıl içerisinde 89 bin 410 yazılı basın haberi tespit edildi. Yapılan haberleri incelendiğinde ise özellikle yıl sonunda Ayla filminin sinema başlıkları arasında en çok konuşulan yapım olduğu belirlendi. Gülse Birsel’in yazdığı komedi filmi Aile Arasında, gişede iyi bir başlangıç yaparken şimdiden ulaştığı seyirci rakamını artırarak üst sıralara tırmanacağı bilgisi medyada öne çıkan bir diğer başlık oldu. Ocak ayında vizyona girecek olan Cem Yılmaz’ın Arif v 216 yapımı şimdiden merak uyandırırken, sinema haberleri arasında en çok konuşulan başlıklardan birisi olmayı başardı.