Kağıthane’de inşaat malzemesi yüklü tırın dün akşam saatlerinde freni boşalmış, tır yaklaşık 100 metre kaydıktan sonra devrilerek 6 araca zarar vermişti. Faciadan dönülen anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Malzeme yüklü bir tırın geri geri gittiği ve sokakta park halinde bulunan araçlara çarptığı görülüyor. Park halinde bulunan bir aracıda kendi ile birlikte götürdüğü görülüyor.
Kağıthane’de faciadan dönülen anlar kamerada
15.12.2017 - 10:24 | Son Güncelleme: 15.12.2017 - 10:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Kağıthane’de freni boşalan ve altı araca çarparak devrilen tırın hızla geri geri gitmesine ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kağıthane,
527725 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/527725.aspx
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