Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kağıthane’de inşaat malzemesi yüklü tırın dün akşam saatlerinde freni boşalmış, tır yaklaşık 100 metre kaydıktan sonra devrilerek 6 araca zarar vermişti. Faciadan dönülen anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Malzeme yüklü bir tırın geri geri gittiği ve sokakta park halinde bulunan araçlara çarptığı görülüyor. Park halinde bulunan bir aracıda kendi ile birlikte götürdüğü görülüyor.