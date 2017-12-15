Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her mevsim olduğu gibi, soğuk havalarda da eşsiz manzaralara bürünen İstanbul Boğazı, izleyenlere görsel bir ziyafet sundu. Havaların soğumasıyla birlikte kışa hazırlanan İstanbul, objektiflere renk kattı. Sonbahardan arta kalan günleri değerlendiren fotoğrafçılar için eşsiz manzaralar oluştu. Doğadaki diğer canlıların da kışa hazırlığı gözlerden kaçmadı. Boğaziçi’nin sembolü kediler ve köpekler, tıpkı İstanbul halkı gibi mevsimin tadını çıkardılar. Tabiattaki renk değişimi oldukça dikkat çekti. Boğazı en iyi gören üniversitelerden olan Boğaziçi Üniversitesi’nde de büyük bir renk cümbüşü vardı. Sonuçta ortaya renkli kareler çıktı.

Sonbahardan arta kalan günleri değerlendiren İstanbul halkı Aralık ayının girmesiyle mevsime veda edecek. Meteorolojiden alınan bilgilere göre Aralık ayında Türkiye’nin kuzeybatısından başlayarak havaların soğuması ve yağışların artması bekleniyor.