Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayişi Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin silah sattığı ihbarı üzerinde çalışma başlattı. Foça Mahallesi'nde bulunan bir kafede çalışan Coşkun Okur’un silah sattığını belirleyen ekipler, Okur'un iş yerine ve kaldığı aparta operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan Okur'un kimliğindeki fotoğrafın kendine ait olmadığını fark eden ekiplerin yaptığı parmak izi incelemesinde gerçek kimliğinin Ünsal Okur (43) olduğu tespit edildi.

Ünsal Okur'un 2010 yılında İstanbul'da işlenen bir cinayetten arandığı belirlendi. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Okur, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.