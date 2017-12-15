Edinilen bilgiye göre; Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayişi Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin silah sattığı ihbarı üzerinde çalışma başlattı. Foça Mahallesi'nde bulunan bir kafede çalışan Coşkun Okur’un silah sattığını belirleyen ekipler, Okur'un iş yerine ve kaldığı aparta operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan Okur'un kimliğindeki fotoğrafın kendine ait olmadığını fark eden ekiplerin yaptığı parmak izi incelemesinde gerçek kimliğinin Ünsal Okur (43) olduğu tespit edildi.
Ünsal Okur'un 2010 yılında İstanbul'da işlenen bir cinayetten arandığı belirlendi. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Okur, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
7 yıl boyunca kaçtı, Muğla'da yakalandı
15.12.2017 - 14:32 | Son Güncelleme: 15.12.2017 - 14:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin dikkati, 7 yıl önce İstanbul'da işlenen cinayetin zanlısını yakalattı.
Edinilen bilgiye göre; Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayişi Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin silah sattığı ihbarı üzerinde çalışma başlattı. Foça Mahallesi'nde bulunan bir kafede çalışan Coşkun Okur’un silah sattığını belirleyen ekipler, Okur'un iş yerine ve kaldığı aparta operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan Okur'un kimliğindeki fotoğrafın kendine ait olmadığını fark eden ekiplerin yaptığı parmak izi incelemesinde gerçek kimliğinin Ünsal Okur (43) olduğu tespit edildi.
Etiketler : Muğla,fethiye,
527784 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/527784.aspx
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