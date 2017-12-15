Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de lisede dehşet! Öğrenciler veli toplantısı öncesi okul müdürünü vurdu.Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Ödemiş ilçesinde Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, iki öğrencisi tarafından tüfekle vuruldu. İ.P. ve U.C. isimli öğrencilerin okulda yapılacak veli toplantısı öncesi okul müdürü Kökmen ile tartıştığı ve yanlarında getirdikleri av tüfeğiyle müdürü vurdukları öğrenilirken, silah seslerini duyan öğretmenler ve öğrenciler 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Okula gelen sağlık ekipleri, okul müdürünü Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu kritik olan ve ameliyata alınan Kökmen’in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırgan öğrenciler kayıplara karışırken, polis ekipleri öğrencileri yakalamak için çalışma başlattı.

Okul müdürünü öldüren öğrenciler teslim oldu

Olayın ardından okuldan kaçan İlhami P. ve Uğurcan Y.’nin jandarma karakoluna giderek teslim oldukları ve olayı itiraf ettikleri bildirildi.



Saldırgan öğrencilerin jandarma karakolundaki sorguları devam ederken, yaşamını yitiren okul müdürü Ayhan Kökmen’in Aralık 2014’te okula tayin olduğu öğrenildi.