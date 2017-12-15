Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden (BTUM) yapılan son meteorolojik değerlendirmede, “Halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonu güneyli rüzgarlarla birlikte daha da artacağı; bölgenin(Orta Karadeniz), Pazartesi gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisinde kalacağı, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri hissedilir derecede(6-10 derce) azalarak, mevsim normallerinin altına düşeceği bekleniyor” denildi.



Açıklamada şu bilgiler verildi: “Hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte bölgemizin kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi: Bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Pazar: Kastamonu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Pazartesi: Samsun, Kastamonu, Sinop, Çorum ve Amasya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Salı: Bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların yağmur ve sağanak, Kastamonu'nun iç kesimlerinde karla karışık yağmur, zamanla kar şeklinde olacağı bekleniyor. Çarşamba: Bölgemizin yağışlı ve soğuk havanın etkisinde kalacağı, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın Cuma gününden itibaren bölgemizi terk etmesi bekleniyor. Bölgemizde, sıcaklıkların hafta başından sonra hissedilir derece azalmasıyla birlikte, iç kesimlerde görülecek kar yağışlarının meydana getirebileceği olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don hadisesi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması, ayrıca meteorolojik uyarı ve raporların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.”