Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da şifalı ot toplamak için önceki gün evden çıkan ve kendisinden haber alınamayan Hasan İ., AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu bu sabah bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Yenişehir ilçesi Güvendere Mahallesi’nde önceki gün öğle saatlerinde şifalı ot toplamak için evden çıkan Hasan İ.’den (80) haber alamayan yakınları, durumu AFAD’a bildirdi. Kısa sürede jandarma ve 112 ekipleriyle birlikte bölgeye gelen ekipler, kayıp şahsın bulunması için çalışma başlattı. Drone, kurtarma ve arazi araçlarıyla bölgeyi tarayan AFAD ekipleri, şahsı iki gün süren çalışmalar sonucunda bu sabah saatlerinde bir tarla içerisinde bitkin bir halde bularak, 112 ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan Hasan İ., tedavi altına alındı.