Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Ali T. idaresindeki 80 HJ 630 plakalı tır, Gaziantep Otobanı Kuzey ve Batı gişeleri arasındaki bölgede yoldan çıkarak yaklaşık 2 metrelik şarampole devrildi. Tır kayalık ve menfezli yolda yaklaşık 150 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazada 37 yaşındaki sürücü Ali T. ile 22 yaşındaki Hasan T, yaralandı. Vatandaşların yardımı ile tırdan çıkarılan yarılılar, olay yerine gönderilen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle otobanda ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, polis olay yerinde inceleme yaptı.