Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 1,5 metre derinlikte bulunan tarihinin gün yüzüne çıkarılması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğü uzman ekipleri çalışma başlattı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Arslan, belediyenin tretuar çalışmaları sırasında 1,5 metre derinlikte bir yapı bulunduğunu belirterek, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğünün teknik elemanlarının yerinde yaptığı incelemeler sonunda yapının Osmanlı dönemine ait hamam ve yer altı çarşısı olabileceğine dair ipuçları elde ettiklerini söyledi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden tespit kazısı ile ilgili ön izinler alındığını açıklayan Arslan, “Pazartesi günü itibariyle buradan emek yollu makine olmadan işçilerle kazı çalışması yapılacak. Mevcut yapının mahiyetinin anlaşılabileceği bir alan açılmak suretiyle yanının ne olduğu tespit edilecek. Yapının çok büyük bir alanı kapsaması söz konusu olabilir. Bu durumda üzerindeki binaların mülkiyetlerinin devredilmesi kamulaştırma çalışmalarının yapılması gerekecek. Bunun için bir bütçe temini söz konusu olacak. Kamulaştırma işlemleri için gerekli olan bütçe temini tamamlanıncaya kadar birinci aşamada tespit edilen yapının korunmasına yönelik tedbirler alınacak. Sokaktaki trafiğe kapalı olan ama yayaya açık olan düzeni bozmayacak şekilde yaşamı devam ettirecek şekilde bir koruma projesi hazırlanacak. Koruma projesi ile sokak normale dönüştürülecek daha sonra çarşının ya da bulunan yapının mahiyetinin tamamı ortaya çıkarılması gerekiyorsa bir planlama çalışmasıyla şehir plancılarıyla birlikte geniş çaplı çalışma yapılacak” dedi.

Önümüzdeki hafta sonu itibariyle birinci etap çalışmaların tamamlanacağını açıklayan Arslan, “Yapının Osmanlı dönemine ait olduğunu, oradaki Ulu Cami'nin tarihi 1800’lere tarihleniyor. Ondan bir asır daha önce olduğu kütüphane kayıtlarından anlaşılıyor. Ancak yapının hangi tarihe tarihlendiği ön kazıdan sonra belirleneceği için spekülasyonlara mahal vermemek için tarihsel veriyi paylaşmak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.