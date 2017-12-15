Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Muratlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana gelen kazada Hacı A. (52) yönetimindeki 59 ND 429 plakalı tır, Tamer O. (50) yönetimindeki 59 S 0029 plakalı minibüse çarptı. Çarpma sonucunda Tamer O. direksiyon hakimiyetini kaybederek başka bir minibüse çarptı. Çarpışmanın sonucunda tır sürücüsü Hacı A., minibüs şoförü Tamer O. minibüste yolcu olarak bulunan Tayfun S., Caner İ. ve Aykut A. ile 59 S 0029 plakalı minibüsün çarptığı diğer servis aracındaki Aziz B., Metin Ü., Sunay K., İsmail İ., Nazım Y., Ali H., Şaban E., İmdat Z., Ayhan D., Salih C., Esma T., Hilmi K., Metin Y., Ahmet D. Ve İbrahim Y. yaralandı.Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Muratlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 20 yaralıdan durumu ağır olan servis minibüsü sürücüsü Tamer O., Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.