Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Reşadiye Mahallesi’nde fındık bahçesinden orman yoluna gitmekte olan Ahmet Gülay (57) idaresindeki 54 HL 046 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü Gülay, feci şekilde can verdi. Savcının incelemesinin ardından Ahmet Gülay’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.