Edinilen bilgilere göre, Reşadiye Mahallesi’nde fındık bahçesinden orman yoluna gitmekte olan Ahmet Gülay (57) idaresindeki 54 HL 046 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü Gülay, feci şekilde can verdi. Savcının incelemesinin ardından Ahmet Gülay’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
15.12.2017 - 21:42 | Son Güncelleme: 15.12.2017 - 21:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde devrilen traktörünün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Reşadiye Mahallesi’nde fındık bahçesinden orman yoluna gitmekte olan Ahmet Gülay (57) idaresindeki 54 HL 046 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü Gülay, feci şekilde can verdi. Savcının incelemesinin ardından Ahmet Gülay’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler : Sakarya,Akyazı,traktör,
527835 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/527835.aspx
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