Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, Bursa’dan Bilecik'e seyir halinde bulunan Orhan Selvi yönetimindeki 26 NC 492 plakalı otomobil ile ters yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 06 FZ 9333 plakalı kamyon Okluca köy sapağına gelmeden kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Orhan Selvi ile otomobilde bulunan Atilla Baş ve Muammer Ceylan yaralandı. Yaralılardan araç içinde sıkışanlar Bilecik AFAD ekiplerince otomobilden çıkartılırken, yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.