Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Karacadağ bölgesindeki bir köyde yaşayan hamile kadın, geçtiğimiz hafta aniden başlayan doğum sancıları nedeniyle, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine getirildi. Burada acil ameliyata alınan kadın, bir kız bebeği dünyaya getirdi. Ancak durumunun kritik olması nedeniyle yoğun bakım ünitesinde kuvöze alınan bebek, burada yapılan müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

Bunun üzerine hastane yetkilileri aileyi arayarak, bebeklerinin hayatını kaybettiğini ve cenazesinin alınmasını istedi. Ancak aile, köylerinde yaşanan kan davası yüzünden güvenlik nedeniyle evden çıkamadıklarını ve cenazeyi alamayacaklarını bildirdi. Morgda bekletilen bebeğin cenazesi, bugün almaya giden dayısına da teslim edilmedi.