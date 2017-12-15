Edinilen bilgiye göre, en son 10 Aralık tarihinde görülen zihinsel engelli Elif Kablan'dan o günden bu yana ailesi ve yakınları haber alamıyor. Ailesi polise kayıp başvurusunda bulunurken, genç kızın üzerinde siyah bir kazak, siyah eşofman ve siyah bot olduğu belirtildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Elif Kablan'ın bulunması için çalışmalarına devam ederken, genç kızın fotoğrafı sosyal medyada paylaşılarak vatandaşlardan da yardım istendi.
Engelli genç kız 5 gündür kayıp
15.12.2017 - 22:52 | Son Güncelleme: 15.12.2017 - 22:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da zihinsel engelli 20 yaşındaki bir genç kızdan 5 gündür haber alınamıyor.
Etiketler : Bursa,engelli genç kız,yaşam haberleri,
527853 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/527853.aspx
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