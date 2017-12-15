Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, en son 10 Aralık tarihinde görülen zihinsel engelli Elif Kablan'dan o günden bu yana ailesi ve yakınları haber alamıyor. Ailesi polise kayıp başvurusunda bulunurken, genç kızın üzerinde siyah bir kazak, siyah eşofman ve siyah bot olduğu belirtildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Elif Kablan'ın bulunması için çalışmalarına devam ederken, genç kızın fotoğrafı sosyal medyada paylaşılarak vatandaşlardan da yardım istendi.