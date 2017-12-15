Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş makinasının önüne çıkarak operatöre teslim olduğu öğrenilen PKK’lı terörist, iş makinasına elleri havada bir şekilde yaklaşarak "Ben onlardan kaçtım teslim olmak istiyorum” dediği öğrenildi.Güvenlik güçleri gelen kadar PKK’lı ile konuşan kepçe operatörü ve beraberindeki köylüler PKK’lının, “3 gündür yaylada bir eve girdim tek kaldım, karnımı bulgur ile doyurdum. Üstümdeki kıyafetlerimi de evde bulduğum elbiseler ile değiştirdim. Ondan önceki gün teslim olmak istedim fakat sizi görünce korktum vazgeçtim. Bugünse teslim olmak için kırsaldan indim” dediği öğrenildi.

“2 hafta önceki çatışmada yer almış”



Köylülere isminin Ziya Mehmet Yıldırım, memleketinin ise Van olduğunu söyleyen PKK'lı teröristin 2 hafta önce Yağlıdere kırsalında askerle girilen çatışmada yer aldığını, kaçarken çantalarını bıraktıklarını, kendisinin çatışma sırasında düştüğünü sırada kullandığı silahı da düşürerek arkadaşları ile kaçtığını söylediği öğrenildi.

Köylülerin sorularını yanıtlayan PKK’lı teröristin başlarında 'Rojhat Ankara' kod adlı Rahman Sümer’in olduğunu söylediği ve kaçmak isteyenleri ise grup liderlerinin korkuttuğunu belirten PKK'lı terörist "Köylülerin neden kaçmıyorsunuz?" sorusuna ise ”Bizi korkutuyor şimdi benim burada olduğumu görse beni öldürür” dediği bilgisine ulaşıldı.

Teslim olan PKK’lı ile alakalı resmi makamlardan açıklama yapılmazken, bölgeye çok sayıda Jandarma ve Özel Harekat Timleri'nin sevk edildiği, bölgede oldukları tahmin edilen diğer teröristlerin yakalanması veya etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldığı öğrenildi.

PKK’lı Tolucan "Benden başka kaçmak isteyen var" demişti



2 ay önce Giresun’un Dereli ilçesi kırsalında yine bir kepçe operatörün önüne çıkarak teslim olan ‘Aram’ kod adlı Mustafa Tolucan’ın ifadesinde verdiği bilgiler ise bölgede yaşanan son gelişmeleri doğrular nitelikte. Tolucan, ifadesinde örgütün Karadeniz yapılanmasındaki gruplardan kopmaların olduğunu ve örgütten kaçmak isteyenlerin olduğunu ifade etmiş ve “PKK’ya katıldığımdan beri bize hep, ’Teslim olursanız sizi öldürürler, işkence yaparlar ya da ömür boyu hapiste yatarsınız’ şeklinde korkuttular. Karadeniz’de nefes alamıyorduk, nereye gitsek asker ya da zırhlılar vardı. Operasyonların yoğunluğundan örgüt içinde huzursuzluk var ve örgütten kaçmaların olacağını düşünüyorum” demişti