Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkeze bağlı Yazıköy'de oturan evli ve 1 çocuk babası Emrah Gündüz, bugün saat 17.00 sıralarında evinin yanındaki ahırda traktör milinin hareket ettirmesiyle çalışan makinede yem karmaya başladı. Bu sırada dengesini kaybeden Emrah Gündüz, yem karma makinesine düştü.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Makinende sıkışan Emrah Gündüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Gündüzün cesedi, morga kaldırıldı.