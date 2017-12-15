Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya'nın Ereğli ilçesinde, annesi tarafından bağışıklık yetmezliği bulunduğu ve ilik nakli olması için 50 bin liraya ihtiyacı olduğu söylenen 1,5 yaşındaki çocuğun ilik nakli olmasını gerektirecek bir durumun olmadığı ortaya çıktı.

Çocuğunun ilik nakli olması için 50 bin liraya ihtiyacı olduğunu söyleyen anne, oğlunun rahatsızlığını yanlış anladığını ve tek amacının kaybetmekten korktuğu çocuğunun daha iyi bir hastanede tedavi edilmesi olduğunu söyledi.

SAĞLIK BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATTI

Ereğli ilçesinde ikamet eden Melek Dinler'in 7 aylık dünyaya gelen oğlu Muhammed Emin'e 'bağışıklık yetmezliği' teşhisi konuldu. Çocuğunun hastalığıyla uğraştığı sırada eşinden de boşanan ve maddi sorunlarla karşı karşıya kalan Melek Dinler, çocuğunun ilik nakliyle sağlığına kavuşacağı ve ameliyatın da 50 bin liraya yapıldığı yönünde kendisine verilen bilgiler doğrultusunda basın yoluyla sesini duyurmak istedi.

Çocuğunun ilik nakli için 50 bin liraya ihtiyacı olduğu yönündeki haberlerin yayınlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı nezdinde Konya İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri inceleme başlattı. Bu arada haberleri gören bazı yardımseverler aileye maddi destekte bulunmak için girişimlerde bulundu.

İLİK NAKLİNE GEREK OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı incelemeler sonucunda Muhammet Emin Dinler'e 'süt çocuğu geçici hipogamaglobiline' teşhisi konulduğu belirlendi. Bu hastalık teşhisi konulan hastalarda ise kısa süreli bağışıklık tedavisi uygulanmasının yeterli olacağı, annenin belirttiği gibi ilik nakli olmasını gerektirecek bir durumun olmadığı vurgulandı.

Muhammed Emin Dinler'in yaklaşık 1 yıldan bu yana üç haftada bir Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisine devam edildiği öğrenildi. Durumun açıklığa kavuşmasının ardından oğlunun tedavisi için hastanede bulunan anne Melek Dinler, oğlunun hastalığını yanlış anladığını ve tek amacının ölmesinden korktuğu çocuğunun daha iyi bir hastanede tedavi edilmesi olduğunu ifade etti.

"KEMİK İLİĞİ NAKLİ ÜCRETSİZ YAPILMAKTADIR"

Yayınlanan haberlerin ardından bir açıklama yapan Muhammed Emin'in doktoru Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bölümü Doç. Dr. Şükrü Nail Güner, hastanın ilk olarak 6 aylıkken başvurduğunu belirterek, "Hastanın geliş şikayeti tekrarlayan akciğerlerinde iltihaplanma sorunu ve birkaç kez hastaneye yatış nedeniyleydi. Bu tür hastalarda geldiklerinde savunma hücreleriyle ilgili testler yaptığımızda hastamızın savunma hücrelerinde ve bağışıklık serumunda düşüklük olduğunu tespit ettik. Bu hastalarımızı 1 yıl boyunca koruyucu serum vererek bu tür hastalıklara karşı korumayı hedefliyoruz ve 1 yılın sonunda genellikle tedavi ihtiyacı ortadan kalkıyor ve tedaviyi tamamen kesiyoruz. Bu süreçte de bu hücreler kendini normal hale getirtiyor ve normal sürece devam ediyorlar. Hastanın haberini biz medyada gördüğümüzde oldukça üzüldük. Kemik iliği nakli ihtiyacı olduğunu ve bu nakil yapılmadığı takdirde öleceği verildi medyada, ben ilik nakli için adı geçen Hacettepe'deki arkadaşlarımızı aradığımızda böyle bir başvurunun olmadığını öğrendim. Bu konuda da biz kendi girişimlerimizi üniversitemiz adına bulunmaya başladık. Kemik iliği nakli ülkemizde tüm özel ve kamu kurumlarında ücretsiz yapılmaktadır. Oldukça pahalı bir tedavi olmasına rağmen hükümet bu konuda duyarlı davranarak ücret talep etmemektedir. Türkiye'nin en popüler hastanelerinde bile ücret alınmamaktadır. Bütün masraf giderleri bakanlık tarafından karşılanmaktadır" ifadelerini kullandı.

ÇOCUĞUNU BÜYÜK HASTANEYE GÖTÜRMEK İSTEMİŞ

Çocuğunun ilik nakli olması gerektiğini söyleyerek 50 bin liraya ihtiyaç olduğunu belirten anne Melek Dinler ise işlediği hata yüzünden çok pişman olduğunu ifade etti. Kayınbabasının ilik kanserinden öldüğünü aktaran Melek Dinler, bu yüzden de çocuğunu daha büyük bir hastaneye götürüp tedavi ettirmek istediğini dile getirdi. Çocuğunun her ay hastanede ivig aldığını anlatan Melek Dinler, "İvig alınca benim içim rahat etmiyor. Kendim de sedef hastası olunca çocuğumu başka hastanelere götürmek istiyorum" dedi.

Çocuğunun tedavisi için kendilerine para gönderen yardımseverlerin paralarını geri almalarını isteyen Melek Dinler, içinde bulunduğu durumdan çok korktuğunu belirterek, "Kendimi öldürmek istiyorum. Çok yanlış anladık. Kendimi yaşatmak istemiyorum. Yani ben kendimi bunun için çok suçlu hissediyorum. Recep Tayyip Erdoğanımıza sesleniyorum, affetsin bizleri" diye konuştu.

Kendisine çocuğunun ilik nakli olması gerektiğinin söylendiğini öne süren Melek Dinler, "Yani şimdi burada nakil deyince... Ankara Hacettepe'de çok kişi nakil oluyor dediler. Bunlar da nakil olunca çocuklar yaşamaz dediler. Orası da paralı dediler. Nereden bakarsan 50 bin lira para isterler dediler" şeklinde konuştu.

"EŞİMLE DE AYRILINCA PSİKOLOJİM İYİCE BOZULDU"

Herkesten özür dileyen anne Melek Dinler, "Herkese sesleniyorum buradan o kadar yaptığım hatalar için annemin de babamın da adına özür diliyorum. Ne olursunuz, yanlış anlamışız annemle ben. Eşimle de ayrı olunca onun sıkıntısı psikolojim iyice bozuldu. Kendimi yaşatmak istemiyorum, öldürmek istiyorum. Ben böyle bir şey yapmazdım. Eşim de beni böyle takip edip 'Seni vuracağım, seni öldüreceğim, çocuk ölsün' deyince ben ne yapayım... Sadece sizden istediğim çocuğumu başka hastaneye götürelim. Babası bana öyle diyor, 'Ölsün çocuğun' diyor. Söyleyin bana... Çok pişmanım. 70 milyona rezil oldum. Özür diliyorum" ifadelerini kullandı.