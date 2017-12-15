Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yusuf Gürsoy idaresindeki Mersin Büyükşehir Belediyesine ait 33 DFV 79 plakalı yolcu otobüsü, Emine Zengin Öztürk yönetimindeki 33 T 0962 plakalı ticari taksi ve Mehmet Can İlik idaresindeki 33 DUU 10 minibüs, merkez Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda kazaya karıştı.

Yolcu otobüsü elektrik ve aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada otobüs ve diğer araçlarda bulunan biri ağır toplam 15 kişi yaralanırken, yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Mersin Şehir Hastanesi ile Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.Kazanın ardından mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş ekipleri kopan telleri onarmak için çalışma başlattı.Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürdürülüyor.