Yusuf Gürsoy idaresindeki Mersin Büyükşehir Belediyesine ait  33 DFV  79 plakalı yolcu otobüsü, Emine Zengin Öztürk yönetimindeki 33 T 0962 plakalı  ticari taksi ve Mehmet Can İlik idaresindeki 33 DUU 10 minibüs, merkez Toroslar  ilçesi Çağdaşkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda kazaya karıştı.

Yolcu otobüsü elektrik ve aydınlatma direğine çarparak durabildi.  Kazada otobüs ve diğer araçlarda bulunan biri ağır toplam 15 kişi yaralanırken,  yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Mersin Şehir Hastanesi ile Mersin  Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.Kazanın ardından mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Toroslar  Elektrik Dağıtım A.Ş ekipleri kopan telleri onarmak için çalışma başlattı.Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürdürülüyor.