Bingöl Valiliği, merkez ve Genç ilçesi kırsalında bölücü terör örgütünün kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyon yapıldığını bildirdi. 3 farklı operasyonun yapıldığı belirtilen açıklamada, “19 kilo 800 gram esrar, 15 litre TNT patlayıcı madde, 1'er M-16 ile kalaşnikof şarjörü, 3 adet el telsizi, 2 adet el yapımı patlayıcı (EYP) patlatma düzeneği, 50 adet kaleşnikof fişeği, 100 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 9 adet kanas fişeği, 2 adet akü, 1 adet telsiz şarj aleti, 6 adet büyük tüp, 1 adet küçük tüp, bol miktarda yaşam malzemesi, kıyafet ve ilaç ele geçirilmiştir” denildi.
Bingöl’de patlayıcı, uyuşturucu ve mühimmat ele geçirildi
15.12.2017 - 23:32 | Son Güncelleme: 15.12.2017 - 23:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl’de terör örgütü PKK’ya yönelik sürdürülen operasyonlarda patlayıcı, 19 kilo 800 gram esrar ile çok sayıda mühimmat ve malzeme ele geçirildi.
Bingöl Valiliği, merkez ve Genç ilçesi kırsalında bölücü terör örgütünün kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyon yapıldığını bildirdi. 3 farklı operasyonun yapıldığı belirtilen açıklamada, “19 kilo 800 gram esrar, 15 litre TNT patlayıcı madde, 1'er M-16 ile kalaşnikof şarjörü, 3 adet el telsizi, 2 adet el yapımı patlayıcı (EYP) patlatma düzeneği, 50 adet kaleşnikof fişeği, 100 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 9 adet kanas fişeği, 2 adet akü, 1 adet telsiz şarj aleti, 6 adet büyük tüp, 1 adet küçük tüp, bol miktarda yaşam malzemesi, kıyafet ve ilaç ele geçirilmiştir” denildi.
Etiketler : Bingöl,patlayıcı,uyuşturucu ve mühimmat,terör örgütü,
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