Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bingöl Valiliği, merkez ve Genç ilçesi kırsalında bölücü terör örgütünün kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyon yapıldığını bildirdi. 3 farklı operasyonun yapıldığı belirtilen açıklamada, “19 kilo 800 gram esrar, 15 litre TNT patlayıcı madde, 1'er M-16 ile kalaşnikof şarjörü, 3 adet el telsizi, 2 adet el yapımı patlayıcı (EYP) patlatma düzeneği, 50 adet kaleşnikof fişeği, 100 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 9 adet kanas fişeği, 2 adet akü, 1 adet telsiz şarj aleti, 6 adet büyük tüp, 1 adet küçük tüp, bol miktarda yaşam malzemesi, kıyafet ve ilaç ele geçirilmiştir” denildi.

