Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafta sonu yurt genelinde havalar nasıl olacak? sorusunun cevabı bu haberde. Meteoroloji Genel Müdürlüğün'den yapılan son açıklamada, hafta sonu hava durumu ile ilgili bilgiler verildi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, hafta sonu kuvvetli güneyli rüzgârlar ile daha da artış gösterecek. Hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyenler, ''Cumartesi-Pazar hava nasıl olacak'' sorusunun cevabını arıyor. İşte yurt geneli hafta sonu hava durumu bilgileri...

RÜZGÂRLARLA SICAKLIK YÜKSELİYOR

Rüzgârın bu gece yarısından başlayarak, cumartesi ve pazar günü öğleden sonraya kadar Marmara ile Ege'de güneybatı yönlerden kuvvetli (lodos) ve yer yer fırtına şeklinde (50-75 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazar günü öğle saatlerinde itibaren karayele dönmesiyle etkisini kaybetmesi bekleniyor.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Türkiye'nin pazar günü batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısının yağışlı geçmesi, yağışların yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yağışın, Marmara'nın batısı ile İstanbul, İzmir ve Manisa çevrelerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde kuvvetli olması bekleniyor.

Pazartesi günü kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA RAPORU