Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası Sami Çetindağ (61), dün saat 12.00 sıralarında 23 BR 381 plakalı otomobiliyle evinden çıktı. Eve geri dönmemesi üzerine Çetindağ’a ulaşamayan aile, polise haber verdi. Polisin yaptığı çalışmada Çetindağ, en son saat 14.00 sıralarında Keban Çırçır Şelalesinden aracıyla Elâzığ’a seyir halinde olduğunun Mobese kamerasında görülmesi üzerine arama çalışmasının sürdüğü öğrenildi.