Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası Sami Çetindağ (61), dün saat 12.00 sıralarında 23 BR 381 plakalı otomobiliyle evinden çıktı. Eve geri dönmemesi üzerine Çetindağ’a ulaşamayan aile, polise haber verdi. Polisin yaptığı çalışmada Çetindağ, en son saat 14.00 sıralarında Keban Çırçır Şelalesinden aracıyla Elâzığ’a seyir halinde olduğunun Mobese kamerasında görülmesi üzerine arama çalışmasının sürdüğü öğrenildi.
2 gündür kayıp şahsı arama çalışması başlatıldı
15.12.2017 - 23:59 | Son Güncelleme: 15.12.2017 - 23:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ’da 2 gündür kayıp olan şahsın ailesinin başvurusu üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Etiketler : Sami Çetindağ,elâzığ,
527884 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/527884.aspx
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