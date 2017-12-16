Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Yenikent Mahallesi'nde Özlem ve Tayfun Akkuş çiftinin kına gecesine katılan 6 kişide baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmesi üzerine düğün salonu boşaltıldı. Rahatsızlanan vatandaşlardan bazıları baygınlık geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürülen 6 kişinin, doğalgaz zehirlenmesi şüphesiyle tedavilerine başlandı. Daha sonra aralarında gelin Özlem Akkuş ve kayınvalidesinin de olduğu 12 kişi aynı şikayetlerle kentteki bazı hastanelere müracaat etti. Tedavileri süren 18 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Kına gecesi bir anda dağıldı"

Damadın babası Cafer Akkuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, salona girilmesinden yaklaşık bir saat sonra gaz kokusu hissedildiğini ve misafirlerden bazılarının rahatsızlık geçirdiğini söyledi. Kendisinin de nefes almakta zorlandığını anlatan Akkuş, "Kına gecesi bir anda dağıldı. Kimin hangi hastaneye gittiğini bilmiyoruz. Eşim ve gelinim de tedavi altında." dedi. Damat Tayfun Akkuş da olayın neden kaynaklandığını bilmediklerini belirterek, çok üzgün olduğunu ifade etti. Öte yandan, doğalgaz dağıtım firması İZGAZ ekipleri söz konusu düğün salonunda incelemelerde bulundu.