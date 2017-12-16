Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, 02.00 sıralarında Beşiktaş Büyükdere Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alper D.’nin kullandığı 34 MK 2328 plakalı motosiklete otomobil çarptı. Kaza ihbarı nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan motorun arkasında oturan Mustafa Onur yaralanırken, motoru kullanan Alper D. kazadan yara almadı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Onur, çevrede bulunan hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede yaptığı inceleme sonucunda kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.