Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 03.00 sıralarında Pendik Kaynarca Mahallesi Kıbrıs Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz madde bağımlısı şahıslar, 4 katlı metruk binanın en üst katını ateşe verip kaçtı. Mahalle sakinleri binadan alevlerin yükseldiğini görünce durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri gelerek alev alev yanan binaya müdahale etti. Yaklaşık bir buçuk saat çalışmanın ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Vatandaşlar mahallerinde ki boş binalara sürekli madde bağımlısı kişilerin girmesinden şikayetçi olduklarını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.