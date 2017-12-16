Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

Ayrılık sürecindeki eşler için Türkiye genelinde başlatılan “Boşanma süreci danışmanlığı” hizmeti boşanmaların önüne geçiyor. Ailelere boşanma öncesi ve boşanma esnasında aile içi iletişim ile çözüm becerilerini kazandırmak ve çatışmaların yapıcı bir şekilde sonuca ulaştırılmasını sağlamayı amaçlayan Aile ve Soysal Politikalar Bakanlığı, danışmanlık hizmetini 81 ile yaydı. Bakanlığın il müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde 2012 yılından itibaren verilmeye başlanan boşanma süreci hizmetinden şu ana kadar 12 bin kişi faydalandı.



432 UZMANDAN DESTEK

Evliliklerinde problem yaşayan ve boşanma sürecine giren çiftlere profesyonel psikolojik ve sosyal danışmanlık desteği veren Boşanma Süreci Danışmanları, 4 bin 623 çiftin evliliğinin kurtulmasını sağladı. Çiftlere danışmanlık hizmetini ise alanında temel eğitim almış 432 uzman verdi. 2018 yılında da Boşanma Süreci Danışmanlığı hizmetinin daha fazla yaygınlaştırılmasını hedefleyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bu kapsamda, Adalet Bakanlığı ile ortak çalışma gerçekleştirecek. Çalışma ile boşanma aşamasına gelen tüm çiftlerin “Boşanma Süreci Danışmanlığı” desteğinden faydalanması sağlanacak.