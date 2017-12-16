Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şiddetli lodos, sabah saatlerinde deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye başladı. Şehir Hatları ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferlerini iptal etti.

Bursa Deniz Otobüsleri de (BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

BUDO'nun iptal edilen seferler şu şekilde:



08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)