Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Kulp ilçesinde bulunan Yaylak ve Simetok, Silvan ilçesinde bulunan Çiğdemli, Dönenkaya, Kazandağı, Kalemli, Darıseven ve Demirkuyu ile Lice ilçesinde bulunan Dibekköy ve Yolçatı meskun mahallerinde, 13 Aralık 2017 Çarşamba gününden itibaren icrasına başlanan Bayrak-71 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Sabri Acem-2, Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca-2 operasyonunun, 15 Aralık 2017 Cuma günü saat 23.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Gerçekleştirilen temas aramaları neticesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca istifade edilen 6 sığınak, 1 doğal mağara ve 2 avcı boy çukuru tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Ormanlık ve kayalık alanlar, sığınaklar ve toprağa gömülü vaziyette tespit edilen 8 adet jelikan bidon, 5 adet sırt çantası, 3 adet akü, 198 adet pil, 33 adet pil bloğu, 1 adet sensör, 12 adet mutfak tüpü, 2 adet kütüklük, 1 adet hard diski sökülerek parçalanmış dizüstü bilgisayar, 1 adet güneş paneli ve çok miktarda giyim ve yaşam malzemesi 4 adet terörist kıyafeti, 1 adet avcı yeleği, 20 çift mekap ayakkabı, 4 adet spor ayakkabı, 4 adet battaniye, 31 adet iç çamaşırı, 30 adet alt içlik, 1 adet elbise, 1 adet gömlek, 1 adet pantolon, 1 adet şalvar, 1 adet puşi, 1 adet şal, 3 adet mont, 30 adet atlet, 51 adet çorap, 1 adet panço, 1 adet kol saati, 312 adet fark cinste hazır kumanya, 300 kilogram un, 1 kilogram çay, 1 paket toz içecek, 9 kilogram kuru fasulye, 2 kilogram turşu, 5 kilogram zeytin, 5 adet boş zeytin kutusu, 1 kilogram çikolata, 1 adet serum seti, 1 adet ağrı kesici krem, 6 adet sargı bezi, 1 adet boyunluk, 1 adet sağlık kiti, 1 adet ilk yardım malzeme kılavuzu, 1 adet pas sökücü, 1 adet diş fırçası, 1 adet düdüklü tencere, 1 adet demir kesme makası, 1 adet kırıcı-delici ucu, 2 adet balyoz, 1 adet kürek, 1 adet soba, 33 metre kablo, 1 adet ışıldak, 1 paket ağda bezi, 2 paket kağıt mendil, 3 adet şampuan, 10 adet dikiş iğnesi, 4 paket peçete, 43 adet tıraş bıçağı, 5 adet tırnak makası, 68 adet koli bandı, 48 adet yapıştırıcı, 4 adet streç film, 1 adet not defteri ve çok miktarda parçalanmış CD parçaları ve 1 sayfa not kağıdı ele geçirilmeyi müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince delil niteliğine haiz olanlar muhafaza altına alınmış, diğerleri yerinde imha edilmiştir" denildi.

Toprağa gömülü vaziyette 30 kilogramlık EYP imha edildi



Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, toprağa gömülü vaziyette EYP ele geçirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Lice ilçesi Yolçatı köyü karayolunda icra edilen mayın, EYP kontrolü esnasında, mayın ve el yapımı patlayıcı madde tespit ve imha timi tarafından toprağa gömülü vaziyette tespit edilen yaklaşık 30 kilogram ağırlığında beyaz renkli kimyasal madde ile hazırlanarak 10 metre kablo ve Alpha Fire ateşleme anahtarı ile 6’lı pil bloğuna irtibatlandırılmış 1 adet uzaktan kumandalı mayın/EYP düzeneği, patlayıcı madde imha timi tarafından emniyetli bir şekilde yerinde tahrip edilmiş, Yolçatı köyünde 14 Aralık 2017 tarihinde icra edilen temas ve adli arama faaliyeti sonucunda, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak ve başkasına ait kimlik veya belgelerini kullanmak suçlarından aranan 2 şahıs yakalanmış, bölücü terör örgütü mensuplarınca tedavi maksatlı kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda tıbbi malzeme anılan bölgedeki meskun mahalde bulunmayı müteakip, kriminal inceleme maksadıyla muhafaza altına alınmıştır. Yol kontrol faaliyetleri neticesinde, 64 şahıs ve 45 aracın sorgulaması gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden, bahse konu 3 ayrı ilçe mülki sınırları içerisinde icra edilen operasyonlar sonucunda ele geçirilen ve delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğerleri yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."