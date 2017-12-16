AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı’nın, merkez üssünü Araban ilçesi olarak belirlediği 3.9 büyüklüğündeki deprem, saat 11.39’da meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre hasar oluşmadı.Araban Kaymakamlığı depremin yaşandığı ilk anda ilçe merkezi ve ilçeye bağlı kırsal mahallelerde hasar olup olmadığı yönünde tespit çalışması başlattı.
Gaziantep'te deprem oldu | Son Depremler
16.12.2017 - 12:16 | Son Güncelleme: 16.12.2017 - 12:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Merkez üssü Gaziantep'in Araban ilçesi olan Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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