Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı’nın, merkez üssünü Araban ilçesi olarak belirlediği 3.9 büyüklüğündeki deprem, saat 11.39’da meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre hasar oluşmadı.Araban Kaymakamlığı depremin yaşandığı ilk anda ilçe merkezi ve ilçeye bağlı kırsal mahallelerde hasar olup olmadığı yönünde tespit çalışması başlattı.