Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Aşağısarıca köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem Güden yönetimindeki 06 GEB 05 plakalı otomobil, D-100 karayolu Aşağısarıca köyü yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Hasan Gültekin (48) yönetimindeki 58 EN 802 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 06 GEB 05 plakalı araç sürücüsü Ekrem Güden ve yanında bulunan Ramazan Akarsu olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Veysel Uzkan (48), diğer araç sürücüsü Gültekin ile yanında bulunan İsmail Sezer (51) ve B.Ç. (14) yaralandı. Ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.

Araç içerisine sıkışarak hayatını kaybeden Güden ve Akarsu'nun cenazeleri, Suşehri Belediyesine ait itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.