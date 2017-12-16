Kuzey Ege’de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş AŞ yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan Gökçeada'dan saat 13:00, Kabatepe'den saat 15:00 seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
Gökçeada'da feribot seferlerine fırtına engeli
16.12.2017 - 12:32 | Son Güncelleme: 16.12.2017 - 12:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’de, Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Kuzey Ege’de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş AŞ yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan Gökçeada'dan saat 13:00, Kabatepe'den saat 15:00 seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
Etiketler : Gökçeada,feribot seferleri,
527989 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/527989.aspx
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