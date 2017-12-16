Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Ege’de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş AŞ yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan Gökçeada'dan saat 13:00, Kabatepe'den saat 15:00 seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

