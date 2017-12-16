Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, dün saat 22.05 sırasında Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi Sakarya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi 3933 Sokak’tan bulvara çıkan Yusuf Yıldırım idaresindeki 07 GAP 44 plakalı kamyonete, sürücüsü tespit edilemeyen 07 BJC 55 plakalı otomobil süratli bir şekilde arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, refüje yan yattı. 07 BJC 55 plakalı otomobil ise büyük bir gürültüyle savrulup, yolun sağ tarafında park halinde bulunan 07 EBD 92 ve 07 D 3094 plakalı otomobillere çarparak durabildi. Kazada, 07 BJC 55 plakalı otomobildeki 5, 07 GAP 44 plakalı kamyonetteki 2 kişi hafif yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.Öte yandan kaza anı ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.