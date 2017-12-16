Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası emekli matematik öğretmeni Sami Çetindağ (61), perşembe günü saat 12.00 sıralarında 23 BR 381 plakalı otomobiliyle evinden çıktı. Eve geri dönmeyen Çetindağ’a ulaşamayan aile, polise haber verdi.Polis’in yaptığı çalışmada Çetindağ'ın en son saat 14.00 sıralarında Keban Çırçır Şelalesinden aracıyla Elâzığ’a seyir halindeyken MOBESE kamerasında görüldüğü belirlenerek arama çalışması başlatıldı. Polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Çetindağ'ın otomobili bugün sabaha karşı Çemişgezek feribot iskelesi yakınlarında Murat köyü mevkinde Keban Baraj Gölü kenarında bulundu.Bunun üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ile İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar ve Jandarma Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri sevk edildi.Balık adamlar hazırlıklarını yaptıktan sonra suda arama çalışmasına başladı. Olay yeri inceleme ekipleri ise araç üzerinde inceleme yaptı.Bölgede çalışmanın gün boyu devam edeceği bildirildi.