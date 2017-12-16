Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, 2014 yılında Karasu ilçesi Üç Yol mevkiinde meydana gelen olayda 55 yaşındaki Ş.K., aralarında husumet bulunan S.Ş.'yi silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçarak izini kaybettiren Ş.K, 3 yıl sonra sahte kimlik ve ruhsatsız tabanca ile Antalya’da polis ekiplerince yakalanarak Sakarya’ya getirildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgulanan şüpheli sabah saatlerinde Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporu sonrasında Karasu Adliyesine sevk edildi.