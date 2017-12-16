Edinilen bilgilere göre, 2014 yılında Karasu ilçesi Üç Yol mevkiinde meydana gelen olayda 55 yaşındaki Ş.K., aralarında husumet bulunan S.Ş.'yi silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçarak izini kaybettiren Ş.K, 3 yıl sonra sahte kimlik ve ruhsatsız tabanca ile Antalya’da polis ekiplerince yakalanarak Sakarya’ya getirildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgulanan şüpheli sabah saatlerinde Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporu sonrasında Karasu Adliyesine sevk edildi.
3 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi yakalandı
16.12.2017 - 13:03 | Son Güncelleme: 16.12.2017 - 13:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya’nın Karasu ilçesinde 3 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Etiketler : Sakarya,
527997 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/527997.aspx
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