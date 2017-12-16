Sinop’un Mertoğlu köyündeki erik ağacı Aralık ayında çiçek açtı. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bölgede erik ağacının çiçek açması görenlerin büyük ilgisini çekiyor. Kışı dinlenerek geçirmesi gereken meyve ağacının bu şekilde çiçek açmaya devam etmesi halinde ise gelecek yıl meyve verme ihtimali kalmayacak.
Erik ağacı Aralık ayında çiçek açtı
16.12.2017 - 13:07 | Son Güncelleme: 16.12.2017 - 13:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinop’ta Aralık ayındaki güneşli havada erik ağacının çiçek açması görenleri şaşırttı.
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527998 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/527998.aspx
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