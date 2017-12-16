Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinop’un Mertoğlu köyündeki erik ağacı Aralık ayında çiçek açtı. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bölgede erik ağacının çiçek açması görenlerin büyük ilgisini çekiyor. Kışı dinlenerek geçirmesi gereken meyve ağacının bu şekilde çiçek açmaya devam etmesi halinde ise gelecek yıl meyve verme ihtimali kalmayacak.