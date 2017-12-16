Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Nilüfer ilçesinde meydana geldi. H.B. isimli dolandırıcı, S.S. ve A.S. çiftini 500 bin TL dolandıracakken suç üstü yakalandı. Kendisini savcı olarak tanıtan H.B, çifti arayarak, 24 bin TL değerindeki aracı sattırıp, parasının komiser Murat olarak tanıttığı kişiye verilmesini istedi. Dolandırıcı, daha sonra çiftten evlerini de satmasını istedi. Çift, dolandırıldıklarını fark ederek polise başvurdu. Operasyon için düğmeye basan ekipler, çiftten, dolandırıcıyı arayıp paranın hazır olduğunu söylemesini istedi. Ardından parayı almak için çiftin evine gelen dolandırıcı suçüstü yakalandı. H.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.