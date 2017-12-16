Olay Nilüfer ilçesinde meydana geldi. H.B. isimli dolandırıcı, S.S. ve A.S. çiftini 500 bin TL dolandıracakken suç üstü yakalandı. Kendisini savcı olarak tanıtan H.B, çifti arayarak, 24 bin TL değerindeki aracı sattırıp, parasının komiser Murat olarak tanıttığı kişiye verilmesini istedi. Dolandırıcı, daha sonra çiftten evlerini de satmasını istedi. Çift, dolandırıldıklarını fark ederek polise başvurdu. Operasyon için düğmeye basan ekipler, çiftten, dolandırıcıyı arayıp paranın hazır olduğunu söylemesini istedi. Ardından parayı almak için çiftin evine gelen dolandırıcı suçüstü yakalandı. H.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
500 bin TL dolandıracakken suçüstü yakalandı
16.12.2017 - 13:30 | Son Güncelleme: 16.12.2017 - 13:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da, kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcı, bir çifte önce arabalarını sattırıp parasını aldı. Daha sonra evlerini sattırıp parasını almak isterken suçüstü yakalandı.
Etiketler : Bursa,dolandırıcı,
528007 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/528007.aspx
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