Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'dan tarifeli uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanına gelen Bakan Gül’ü burada Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel ve diğer yetkililer karşıladı. Terör Suçları Bölge Değerlendirme Toplantısı’na katılacak olan Adalet Bakanı Gül’ün daha sonra Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, AK Parti İl Başkanlığı, Samsun Adliyesi ve HUDER’i ziyaret etmesi bekleniyor.