Ankara'dan tarifeli uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanına gelen Bakan Gül’ü burada Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel ve diğer yetkililer karşıladı. Terör Suçları Bölge Değerlendirme Toplantısı’na katılacak olan Adalet Bakanı Gül’ün daha sonra Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, AK Parti İl Başkanlığı, Samsun Adliyesi ve HUDER’i ziyaret etmesi bekleniyor.
Adalet Bakanı Gül Samsun’da
16.12.2017 - 13:32 | Son Güncelleme: 16.12.2017 - 13:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bir dizi ziyarette bulunmak ve toplantıya katılmak üzere Samsun’a geldi.
Etiketler : Adalet Bakanı Abdülhamit Gül,samsun,
528008 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/528008.aspx
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