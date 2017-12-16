Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Eski Zey Yolu Karadağ Ormanı yakınlarında Umut Toprak (18) yönetimindeki 02 HY 780 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada yan yatan minibüs vatandaşlar tarafından düzeltildi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.

Minibüs sürücüsü Umut Toprak (18) kaza yerinde hayatını kaybederken, minibüs içerisinde bulunan içerisindeki Batuhan Toprak ve Mert Ali Toprak yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerinde hayatını kaybeden Umut Toprak ise yapılan incelemenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.